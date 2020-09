As últimas conversas de Vicente Jorge Silva no PÚBLICO

Neste episódio do podcast Reservado ao Público, recuperamos as últimas conversas gravadas no jornal com Vicente Jorge Silva (1945-2020), primeiro director do PÚBLICO.

Em 2018, Vicente Jorge Silva conversou com David Dinis, então director do jornal, nos preparativos para a edição especial dos 28 anos do PÚBLICO. O jornalista e cineasta, que regressou à redacção para ser director por um dia, escolheu dedicar aquela edição de aniversário à memória.

Já em Março deste ano, a acompanhar o evento dedicado aos 30 anos do Público, fizemos uma emissão de 24 horas em directo, a Rádio 2020. Mesmo a fechar a festa, tivemos uma breve conversa com Vicente Jorge Silva e Manuel Carvalho, actual director do jornal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Subscreva o programa Reservado ao Público no Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify e outras aplicações para podcasts.

Conheça mais programas do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.