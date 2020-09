Covid-19: Posso ir jantar a casa de amigos? E levar as crianças à escola? O que fazer durante a contingência

Além do começo do novo ano lectivo e do regresso de muitos portugueses ao trabalho, esta semana ficará também marcada pelo alargamento geográfico do nível de contingência a todo o país, situação que entra em vigor já esta terça-feira. Quer isto dizer que as regras que já estavam em vigor na Área Metropolitana de Lisboa (AML) passam a ser aplicáveis em todo o território nacional, entre estas “o limite de dez pessoas para efeitos de aglomeração” (até aqui o limite era de vinte), o incentivo ao teletrabalho e trabalho presencial alternado, lojas com horários diminuídos e a proibição de consumo de álcool nas ruas. Além destas regras, o regresso ao trabalho, por exemplo, será mais condicionado nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, com a necessidade de haver “equipas em espelho”, obrigatoriedade de horários desfasados e até redução de movimentos pendulares.

