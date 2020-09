Em 35% das escolas ainda estão por colocar entre cinco a dez professores, denuncia Fenprof

As normas de distanciamento físico aconselhadas pela Direcção-Geral da Saúde (1,5 a 2 metros) “não são respeitadas por 84% das escolas”, revelou nesta segunda-feira a Federação Nacional de Professores (Fenprof) com base num inquérito aos directores realizado nos últimos dias.

Os resultados do inquérito foram apresentados no primeiro dia do novo ano lectivo, que arranca entre esta segunda-feira e o próximo dia 17. Ao questionário responderam 321 directores de agrupamento e escolas não agrupadas, “o que corresponde a 40% do universo existente”, especifica aquela estrutura sindical.

“Mesmo em relação ao distanciamento mínimo de um metro aconselhado pelo Ministério da Educação, mais de metade (52,5%) das escolas não o cumpre, tendo turmas em que os alunos estão a escassos centímetros uns dos outros”, alerta a Fenprof, que atribui a responsabilidade por esta situação ao ministério por não autorizado medidas propostas pelos directores para minimizar os riscos, como por exemplo a divisão de turmas.

Em declarações aos jornalistas à entrada da Escola EB 2,3 Marquesa de Alorna, em Lisboa, o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, sublinhou a este respeito que “as direcções das escolas, os professores e quem preparou este ano lectivo fez o que era possível e até o quase impossível”. “Achamos que nada substitui o ensino presencial, mas se as medidas não forem exigentes, rigorosas, se não forem aquelas que se recomenda para a comunidade, o que vamos ter é rapidamente escolas a fecharem”, alertou Nogueira.

As respostas ao questionário levam a Fenprof a concluir também que em 91% das escolas continuam a faltar assistentes operacionais e que em 75% ainda há “professores por colocar”. No dia em que arranca o ano lectivo, em 43% das escolas estão em falta “até cinco docentes, mas em quase 35% o número de professores em falta situa-se no intervalo entre cinco e dez”, frisa a estrutura sindical, acrescentando que existem ainda 8% onde estão “por colocar mais de dez docentes”. no âmbito dos concursos de professores, os docentes podem recusar a colocação que lhes foi atribuída, o que obriga a reabrir as candidaturas para os lugares que continuam vagos.

“Este é um problema que se poderá agravar após o início do ano lectivo”, sublinha a Fenprof. Nos últimos anos a falta de professores, sobretudo nas regiões de Lisboa e do Algarve, tem deixado milhares de alunos sem aulas, uma situação que se poderá agravar com o aumento do número de baixas médicas devido à pandemia.

Por outro lado, 81,5% dos directores inquiridos deram conta de que, até agora, não receberam o reforço de meios docentes prometido pelo ME (contratação de mais 2500 professores). A questão que lhes foi colocada é a seguinte. “Para além dos docentes requeridos pela escola, de acordo com os critérios estabelecidos pelo ME, foram colocados mais professores para reforço de respostas educativas prejudicadas pela pandemia?”.

O ministro da educação, Tiago Brandão Rodrigues, garantiu em várias ocasiões que estes novos docentes estriam nas escolas no princípio do ano lectivo. O PÚBLICO aguarda respostas do ministério.

“Relativamente aos alunos com necessidades educativas especiais, também 61% das escolas afirmam não ter obtido qualquer reforço de recursos (docentes, técnicos especializados ou pessoal auxiliar) com vista à superação dos défices que resultam do designado ensino a distância”, denuncia ainda a Fenprof.