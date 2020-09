Coordenar a retoma

Durante décadas, o nosso país, tal como outros Estados europeus, dispôs de um organismo coordenador dos programas de desenvolvimento económico e social. No nosso caso, tudo começou nos 50 do século XX, na decorrência da nossa adesão à OCDE, com a velha Intendência Geral do Plano de Fomento, confiada a alguém desafecto ao regime de então (e futuro governante no pós-25 de Abril): António Costa Leal. Mais tarde, a Intendência foi transformada no Secretariado Técnico da Presidência do Conselho que, por seu turno, deu origem ao Departamento Central de Planeamento, mais tarde Departamento de Planeamento e Prospectiva. Aí trabalharam figuras ímpares, como João Salgueiro (Director de Planeamento), João Cravinho, Correia Gago, João Ferreira do Amaral, Félix Ribeiro e muitos outros.

Nas suas diferentes designações, este organismo foi sempre de grande rigor científico, independência técnica, não hesitando em criticar o regime que o instituíra, e constituiu uma excelente escola de formação para os economistas portugueses. A crescente liberalização da economia, a cada vez mais arreigada tese de que o mercado tudo resolve e de que “quanto menos Estado melhor”, levou, paulatinamente, ao esvaziamento de funções e ao próprio desaparecimento do DCP/DPP.

Hoje, é claro que ao Estado cabe salvar a economia e pôr em prática mecanismos orientadores da retoma; a missão confiada ao Eng.º Costa e Silva é prova cabal desse reconhecimento. Mas não chega haver um estratega da confiança do primeiro-ministro. (…) Num mundo cheio de exigências e incertezas, é necessário que o Governo possa responder, com rapidez e eficácia; qualquer decisão de fundo que se tenha de tomar é, necessariamente, pluri disciplinar e pluri departamental. E, por muito competente que seja o gabinete do primeiro-ministro (ou de um ministro de Estado), falta-lhe o “know how”, o distanciamento, de um órgão como o velho DPP.

Esta mesma reflexão está a ser feita noutros países, designadamente em França, onde se fala na reabertura do antigo Comissariado Geral do Plano. Penso que, em Portugal, também deveríamos enveredar por essa via e não arriscar desperdícios e percas de tempo, por exemplo, na utilização inteligente dos fundos comunitários.

Manuel Guedes-Vieira, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Evidências inconcebíveis

Poucas coisas simbolizam tanto a doença de uma sociedade como a pobreza, a corrupção e os crimes ambientais. E se aqui descrevesse os países com este cenário degradante, Portugal não seria excepção, infelizmente. Um contexto em que, para além da falta de vontade política, acresce a ausência de formação cívica de alguns cidadãos. Por isso, continua a ser fundamental clamar por um mundo melhor, porque é uma forma de alertar os políticos para não adormecerem e enaltecerem as funções que o povo lhes atribuiu. É que, urge compreender, as sociedades não são democráticas somente pela afirmação de valores, mas, também, pela construção e prática dos mesmos.

Manuel Vargas, Aljustrel