Netanyahu celebra em Washington vitória estratégica sem a paz como objectivo

A assinatura oficial do acordo de normalização de relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos esta terça-feira, na Casa Branca, assinala uma vitória significativa do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. Os dois acordos anunciados no espaço de um mês – ​aos Emirados seguiu-se o Bahrein – são um “pesadelo estratégico para o Irão” e representam o triunfo da fórmula “paz pela paz”, preconizada pelo actual líder israelita, provando que não precisa de desistir de territórios ocupados para atingir a paz com países árabes.

