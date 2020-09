Aliados de Navalny reclamam eleição de deputados nas eleições locais na Sibéria

Aliados de Alexei Navalny, principal opositor do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, garantem que conseguiram eleger deputados em algumas localidades na Sibéria, numas eleições locais cuja vitória foi reivindicada pelo Rússia Unida, partido do poder.

A equipa do advogado de 44 anos, que tem denunciado a corrupção nas mais altas esferas do poder russo, garante que conseguiu eleger deputados para as assembleias de Novosibirsk, a terceira maior cidade do país, e em Tomsk, onde Navalny recebeu tratamento hospitalar numa fase inicial, depois de ter sido envenenado.

Em Tomsk, Ksenia Fadeyeva, de 28 anos, afirmou, citada pela AFP, que conseguiu eleger-se, juntamente com outro aliado de Navalny. Já em Novosibirsk, Sergei Boiko, de 37 anos, conseguiu um lugar na assembleia local.

Os primeiros resultados oficiais deverão ser anunciados durante esta segunda-feira. O líder do Rússia Unida, o ex-presidente Dmitri Medvedev, no entanto, afirmou que os dados provisórios apontam para uma vitória clara do seu partido nas eleições locais e, ao que tudo indica, não é esperada uma segunda volta em nenhuma das 18 regiões que votaram para eleger governadores, e o partido do poder deverá conseguir formar maioria nas assembleias de todas as regiões.

“Todos os candidatos do Rússia Unida nas eleições [para eleger governadores] venceram convincentemente na primeira volta”, garantiu Alexei Turchak, secretário do Rússia Unida citado pelos media russos. “A nível das assembleias legislativas e dos parlamentos das regiões administrativas, o Rússia Unida está a formar maiorias estáveis em todas as regiões sem excepção”, acrescentou.

Pela primeira vez, as eleições locais decorreram durante um período de três dias. O grupo de monitorização independente Golos, segundo a BBC, reportou várias irregularidades nas eleições, sobretudo nos dois primeiros dias (11 e 12 de Setembro) de votação.

De acordo com o mesmo grupo, as autoridades impediram os observadores de acederem a documentos oficiais e de fazerem reclamações, e suspeita-se de que as urnas tenham sido enchidas de papéis e que muitos votos reais tenham sido trocados.

As eleições locais de domingo, que levaram 40 milhões de russos às urnas governadores e assembleias de mais de duas dezenas das 85 regiões do país, foram o primeiro grande teste após o referendo constitucional de Julho que permitiu a Vladimir Putin continuar como chefe de Estado até 2036 e foram ensombradas pelo envenenamento de Alexei Navalny há algumas semanas, quando o opositor do Presidente russo foi à Sibéria fazer campanha.

Depois de ter bebido um chá no aeroporto, Navalny sentiu-se mal e foi internado de urgência, em coma. Foi transportado para a Alemanha, e os testes realizados num laboratório militar alemão determinaram que o opositor de Putin foi envenenado com um agente de nervos da família do Novichok, uma arma química altamente tóxica, desenvolvida na União Soviética nas décadas de 1970 e 1980.

Na semana passada, os médicos do Hospital Charité, em Berlim, onde Navalny está a ser tratado, anunciaram que o advogado saiu do coma induzido e que o seu estado de saúde está a melhorar, apesar de não ser possível prever as consequências do envenenamento.