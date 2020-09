À procura das legiões de Roma, no silêncio da serra do Laboreiro

Não parece haver sinais de guerra por aqui. Mas no planalto de Castro Laboreiro, com a Galiza a meia dúzia de passos, cinco homens procuram fazer falar a terra, posta em silêncio. Nem o gado que aqui pasta, nem os seus pastores imaginarão que há mais de dois mil anos um exército numeroso possa ter acampado na Lomba do Mouro, junto a algumas mamoas, pernoitando com os mortos, longe dos olhares dos vivos. João Fonte, arqueólogo, também não imaginaria, não fosse uma mensagem, vinda do céu, dizer-lhe que tinha de ir ali para, com as suas próprias mãos, fazer perguntas e procurar respostas.

Continuar a ler