Transportes públicos vão andar a 100% e avaliar se será suficiente

Empresas de transporte garantem disponibilizar 100% da oferta aos passageiros neste regresso às aulas e ao trabalho presencial. Áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto admitem ainda ter de ir além disso para garantir que os dois terços da capacidade exigidos pelas autoridades de saúde estão a ser cumpridos. Com a procura ainda longe da registada no ano passado, as empresas privadas vêem-se a braços com o aumento da despesa, sem receitas imediatas.