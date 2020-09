Mais do que aprender, as crianças precisam de sentir-se livres e seguras para sentir emoções

A retoma das aulas presenciais nunca foi tão importante como agora, sobretudo porque a saúde mental das crianças e dos jovens também depende daquilo que a escola lhes fornece do ponto de vista social, ou seja, o convívio com os colegas e a possibilidade de desenvolver competências sociais e emocionais. A bem da verdade, há outros factores com impacto nas famílias que a abertura das escolas irá favorecer: os pais já não conseguem manter o ritmo de pai-professor por mais tempo e a figura dos avós, que poderão voltar ao contacto diário com os netos, é imprescindível para algumas famílias terem estabilidade em casa.

