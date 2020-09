Hotel Marriott de Lisboa aceita clientes especiais: os cães e gatos dos hóspedes

O “Lisbon Marriott Hotel está mais pet friendly”. É assim que o hotel lisboeta, que reabriu em Junho, anuncia que os seus quartos estão disponíveis para acolher também os cães e gatos dos seus hóspedes.

O hotel de quatro estrelas, localizado na Av. dos Combatentes, permite que os animais de estimação fiquem “hospedados com os donos no quarto”. Mas com algumas regras.

Para os cães, há um limite de porte, ou melhor dizendo, de peso: “até 20kg”, com a excepção dos cães-guias, que não entram nos limites de peso e tamanho. Também é disposto um máximo de animais por quarto: dois.

A estada dos amigos de quatro patas obriga a um pagamento adicional. São 20 euros por animal e por noite, um valor que o hotel refere ser destinado a “cobrir custos adicionais de limpeza e preparação do quarto”.

Outras regras de bom comportamento, segundo o Marriott: “deverá ser colocada na parte exterior da porta do quarto o sinal apropriado sempre que o animal se encontrar dentro do mesmo”, a circulação dos animais “apenas é permitida nos corredores, varanda do bar do Tapas & Tiles e jardim (excepto no perímetro da piscina)”. Os animais podem acompanhar os donos pelas áreas permitidas, mas com trelas, estando vedado o acesso a zonas de serviços com alimentos.