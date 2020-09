Pandemia ameaça aumentos reais nas pensões durante dois anos

Tema recorrente nas anteriores negociações orçamentais, o aumento das pensões promete voltar a estar no centro do debate no OE 2021, principalmente porque, por causa da quebra recorde registada da economia, a fórmula de cálculo das actualizações das pensões em vigor condena os pensionistas a não terem aumentos reais automáticos das pensões durante os próximos dois anos.

