De bicicleta, em carro de aluguer ou com parque grátis – grandes empresas dão incentivos para proteger trabalhadores

Incentivos à deslocação em bicicleta ou em viatura própria, com parque para funcionários, para evitar os transportes públicos, e sem aumento do número de trabalhadores que vão trabalhar com horários desfasados em regime presencial. É assim que vai ser feito o regresso ao trabalho nalguns dos maiores grupos empresariais portugueses, onde ainda se continuará a privilegiar o teletrabalho, na semana em que se volta ao estado de contingência já a partir de terça-feira.

Continuar a ler