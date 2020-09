Sevilha contrata Marcos Acuña ao Sporting

Marcos Acuña já não é jogador do Sporting. O clube “leonino” vendeu o passe do jogador de 28 anos ao Sevilha, num negócio confirmado nesta segunda-feira pelos dois clubes.

Os valores envolvidos não foram tornados públicos, mas a imprensa desportiva estima que o jogador renderá entre dez e 12 milhões de euros aos cofres do Sporting.

?? @AcunaMarcos17 ya es nuevo jugador sevillista y viajará de inmediato para incorporarse al stage en tierras alicantinas. ????????#vamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 14, 2020

Este é um negócio que “salva” o clube português de uma desvalorização ainda maior de Acuña, já que o atleta estava a treinar-se à parte do plantel orientado por Rúben Amorim.

Para Julen Lopetegui, treinador do Sevilha, esta contratação oferece uma solução para todo o corredor esquerdo, já que Acuña, que assinou por quatro temporadas, pode actuar como ala ou como lateral.

“A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Sevilla Fútbol Club para a transferência definitiva do jogador Marcos Acuña. A Marcos Acuña a Sporting SAD agradece o profissionalismo e empenho nos 135 jogos de Leão ao Peito, nos quais Acuña conquistou 1 Taça de Portugal e 2 Taças da Liga. A Sporting SAD deseja a Marcos Acuña as maiores felicidades pessoais e profissionais”, escreveu o Sporting, em comunicado.