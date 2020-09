A Casa de Camilo quer ser mais do que uma montra de objectos camilianos

Em 2021, passam cem anos sobre a abertura ao público, reconstruída após o incêndio que a tinha destruído seis anos antes, da casa em S. Miguel de Seide, Famalicão, onde Camilo Castelo Branco residiu no último quartel da sua vida, até ao seu suicídio no dia 1 de Junho de 1890. A efeméride vai ser aproveitada pela direcção da Casa de Camilo e do Centro de Estudos Camilianos (CEC) para renovar alguns serviços e ampliar o apelo ao conhecimento das diferentes dimensões da vida e da obra do autor de Amor de Perdição.

