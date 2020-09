Entre a Autobahn e a rave: a história da música electrónica está no Design Museum em Londres

As primeiras experiências com instrumentos electromecânicos, sintetizadores raros, uma bateria-robô, um “estúdio imaginário” de Jean-Michel Jarre, imagens da digressão em 3D que os Kraftwerk trouxeram a Portugal, as máscaras de Aphex Twin e dos Chemical Brothers. A exposição Electronic, patente no Design Museum até Fevereiro de 2021, tem tudo o que um amante de música electrónica pode pedir. Só não tem (não pode ter) aquele familiar suor da pista de dança.