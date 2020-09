Clara Sousa e Silva, a “doutora fosfina”

Quando Clara Sousa e Silva estava a fazer o seu doutoramento na University College de Londres, cada um dos estudantes do seu grupo estava encarregue de uma molécula, a sua era a fosfina. Às vezes, em conferências, as pessoas perguntavam-lhe: “Tu és a senhora fosfina?” E ela respondia com determinação: “Sim, sou, mas daqui a uns anos vou ser a doutora fosfina!” E assim foi – a astrofísica terminou o doutoramento sobre essa molécula e hoje é especialista nela. Agora, é uma das autoras de um artigo científico que anuncia a detecção de fosfina em Vénus, um possível marcador de vida nesse planeta.

