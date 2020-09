Dois bombeiros queimados em incêndio em Proença-a-Nova

Dois bombeiros sofreram queimaduras de segundo grau durante o combate a um incêndio no concelho de Proença-a-Nova. As duas vítimas foram transportadas de helicóptero para os Hospitais Universitários de Coimbra em estado considerado grave, uma vez que foram atingidos pelo fogo não só nas pernas como no abdómen, o que pode condicionar uma eventual necessidade de ventilação.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil informou a agência Lusa de que os dois homens estão “livres de perigo”. A viatura em que seguiam ardeu no incêndio, que lavra desde o início da tarde na localidade de Conqueiros, distrito de Castelo Branco, e cujas causas estão por enquanto por apurar. Registaram-se ainda três outros feridos ligeiros entre os bombeiros de Proença-a-Nova, com queimaduras menores e intoxicações por inalação de fumo. Todos os homens estavam dentro do veículo que ardeu.

Segundo informações da Autoridade Nacional de Protecção Civil, no local encontram-se 98 veículos e onze meios aéreos, bem como 304 operacionais.