Covid-19: Santuário de Fátima atinge lotação máxima e bloqueia entrada a mais peregrinos

O Santuário de Fátima foi obrigado este domingo a bloquear os acessos para não entrarem mais peregrinos durante as celebrações do 13 de Setembro, depois de verificar que o recinto tinha atingido a ocupação máxima de segurança de acordo com o estabelecido no plano de contingência e as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa e das autoridades de saúde, confirmou ao PÚBLICO a porta-voz do Santuário.

De acordo com a mesma fonte, esta foi a primeira vez, desde que foram retomadas as celebrações com peregrinos, no final do mês de Maio, que foi atingida a ocupação máxima de segurança no Santuário de Fátima. Os acessos ao recinto foram bloqueados pelo corpo de vigilantes e acolhedores do Santuário, com a ajuda da GNR.

A porta-voz do Santuário de Fátima revela que a presença de uma “multidão tão expressiva” constituiu uma “surpresa”, uma vez que a Peregrinação de Setembro não costuma ser das que reúnem mais fiéis. Porém, a fonte destaca que o espaço do recinto de oração é “muito amplo” e que, “na generalidade, as pessoas usam sempre máscara”.