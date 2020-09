Covid-19: Portugal com mais sete mortes e 673 casos. O pior fim-de-semana desde Abril

Portugal registou este domingo mais sete mortes e 673 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que corresponde a um aumento de 1,1%. Este foi o quarto pior fim-de-semana em termos de novos casos desde o início da epidemia, tendo-se registado mais 1170 infecções em Portugal entre sábado e domingo — menos 524 casos do que o registado entre 28 e 29 de Março (1694 novas infecções), o fim-de-semana em que foi registado o maior aumento.

Desde 18 e 19 de Abril (dias em que se contabilizaram mais 1184 infecções) que não se registavam tantos novos casos ao fim-de-semana. No total, contabilizam-se agora 1867 óbitos e 63.983 casos confirmados desde o início da pandemia.

Dos 673 novos casos, 319 (47%) foram registados em Lisboa e Vale do Tejo e 236 (35%) na região Norte. Os dados constam do boletim epidemiológico deste domingo divulgado pela Direcção-Geral da Saúde.

Recuperaram da doença mais 175 pessoas relativamente ao dia anterior, contabilizando-se agora um total de 44.069 recuperados. Há, neste momento, 18.047 casos activos, mais 491 do que no sábado — depois de subtraído o número de recuperados e de óbitos ao total de infecções.

Encontram-se internadas 452 pessoas (mais 14 do que no sábado), das quais 57 em unidades de cuidados intensivos (menos duas do que no dia anterior).

Seis das sete mortes reportadas nas últimas 24 horas foram identificadas na região da capital e uma no Norte. As vítimas mortais incluem um homem entre os 70 e 79 anos e seis pessoas (duas mulheres e quatro homens) com mais de 80 anos — a faixa etária mais afectada em termos de mortes.

A zona do país que regista maior número de casos é a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 32.732 infecções acumuladas. Segue-se o Norte, com 23.233 casos; o Centro, com 5228 casos (mais 35 do que no dia anterior); o Algarve, com 1234 casos (mais 20); e o Alentejo, com 1134 casos (mais 60 nas últimas 24 horas). O arquipélago dos Açores regista um total de 238 casos de infecção (mais duas do que no dia anterior) e a Madeira contabiliza 184 casos (mais um).

O Norte é a região com o maior número de mortes por covid-19, com um total de 854 desde o início da pandemia. A região de Lisboa e Vale do Tejo registou até este domingo 704 óbitos, seguindo-se o Centro, com 254 mortes, o Alentejo, com 22 óbitos, e o Algarve, com 18 mortes por covid-19. O arquipélago dos Açores mantém-se com 15 vítimas mortais por covid-19 e a Madeira não regista, até ao momento, nenhum óbito.