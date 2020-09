Ana Gomes não quer acreditar que Costa dê mais importância às eleições do Benfica que às presidenciais

Ana Gomes disse na noite deste domingo não querer acreditar que António Costa dê “mais importância” às eleições para a liderança do Benfica que às presidenciais, lembrando que pediu reservas aos seus ministros sobre declarações para a eleição a Belém, tendo ele próprio associado agora o seu nome às eleições do clube da Luz.

A diplomata afirmou-se “penalizada por ver o primeiro-ministro” do seu país “e que é também o secretário-geral do meu partido metido nesta história”.

“Não só porque, como já foi apontado, viola do Código de Conduta [dos governantes], que o Governo aprovou para impedir promiscuidades (…) mas é mais sério quando se trata do primeiro-ministro”, afirmou.

Para Ana Gomes “não é o clube” que está em causa, mas sim Luís Filipe Vieira. “Tem todo um percurso altamente questionável”, afirmou.

Lembrou que Vieira “foi condenado em 1993 por roubo de um camião”; está “neste momento arguido na Operação Lex, por corrupção de um juiz”; está “obviamente envolvido nas operações Mala Xau e E Toupeira e etc”​ e tem “todo um historial de dívidas à banca estranhamente perdoáveis”.

“Ao BES parece que as empresas dele deviam cerca 600 milhões que foram, entretanto, perdoados cerca de 200 milhões de forma totalmente opaca e não explicada”, acrescentou, lembrando ainda que Vieira “é um dos grandes devedores à banca”.

Ana Gomes achou “bem” que o Presidente da República tenha anunciado que vai abordar o tema com Costa e lembrou que foi o primeiro-ministro que fez sair o ex-ministro da Cultura João Soares afirmando “que mesmo em conversa de café um governante é um governante”

“Se se aplica a um ministro aplica-se a um primeiro-ministro. E é o mesmo primeiro-ministro que ainda recentemente veio pedir reserva aos ministros deste Governo relativamente ao seu comprometimento para com as eleições para a Presidência da República. Não quero querer que o primeiro-ministro ache que as eleições do Benfica são mais importantes que as eleições para Presidente da República”, afirmou.

Por isso, espera “que tudo isto tenha consequências tiradas pelo próprio primeiro-ministro. “As reacções mostraram que os portugueses não toleram mais este tipo de promiscuidades entre o futebol, os negócios do futebol e a política, sobretudo quando estão em causa decisões que nos afectam a todos”, referiu.

“No mínimo”, acrescentou Ana Gomes, Costa devia vir a público dizer que não pensou bem no tema” e devia “retirar o seu nome” da lista de honra da candidatura de Vieira.

Apoio de Isabel Moreira a João Ferreira: sem estranheza, mas…

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Questionada também sobre o facto de a deputada socialista Isabel Moreira ter dado o seu apoio à candidatura comunista de João Ferreira, Ana Gomes afirmou que “o PS é o partido da liberdade em que cada um deve pensar pela sua cabeça”.

Diz, porém, “não estranhar” devido “ao seu percurso”: “Trabalhou com Luís Amado [ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de um Governo de José Sócrates] é amiga e defende Paulo Portas, por isso não estranho que apoie o João Ferreira.”

“Só estranho que o faça evocando o Estado de direito, porque João Ferreira não é um grande defensor do Estado de direito quando, por exemplo, defende o regime de Maduro na Venezuela ou de Putin na Rússia (…) e da Bielorrússia, se calhar”, acrescentou.