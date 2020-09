Cacela, a bela

Na última edição do suplemento Fugas, um leitor do PÚBLICO enaltece – e bem – os encantos da vila algarvia de Cacela Velha. Todavia, o património natural e cultural deste lugar absolutamente singular da nossa orla costeira corre sérios riscos de desaparecer. A abertura artificial de uma barra, em 2010, permitiu a entrada da água do mar e a destruição do frágil ecossistema lagunar. As fortes correntes entretanto geradas ameaçam a base de uma arriba que sustenta dois edifícios muto relevantes do conjunto arquitectónico local: a igreja matriz e a fortaleza. Durante a época balnear, a afluência desmesurada de turistas sobrecarrega as áreas naturais, através do pisoteio excessivo e da deposição desregrada de resíduos. Como se tudo isto não fosse suficientemente grave, as culturas de sequeiro tradicionais da região envolvente – oliveira, amendoeira, alfarrobeira e figueira – têm vindo a ser substituídas pela cultura intensiva do abacateiro, contribuindo para a descaracterização progressiva duma paisagem rural que marca o lugar desde o início do seu povoamento, há mais de dois mil anos. Os poderes públicos não podem ficar indiferentes a estes problemas. É urgente salvar Cacela Velha.

Mário Cerqueira, Aveiro

A nostalgia da extrema-direita

Foi com este mesmo título que escrevi no DN, há muitos anos, um texto de análise política, em que dizia que a nossa extrema-direita, saudosa do antigo regime, andava à procura de um líder, dado que não tinha guarida no CDS, com cúpulas demasiado moderadas para a acolherem, e no PSD, obviamente, também não. Esse líder foi finalmente encontrado e chama-se André Ventura. Tenho para mim, porém, que o Chega, o partido de Ventura, deveria ser ilegalizado, pois a Constituição de 1976 proíbe, claramente, a ideologia fascista. (…) A defesa que o Chega faz do racismo e da xenofobia – basta referir a posição que tem em relação aos ciganos – associa-o, nitidamente, à ideologia fascista, a tal que é proibida pela nossa Constituição. Ao chamar candidata cigana a Ana Gomes, Ventura e o Chega põem-se mesmo a jeito. (…)

Simões Ilharco, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Opiniões há muitas

Assistimos a uma enxurrada de opiniões generalistas sobre alegadas intenções e motivações dos professores. O que não se percebe é com base em que testemunhos se elaboram tais deduções: inquéritos, “estatísticas”, declarações avulsas, ideias de sindicatos, Facebook? Fizeram inquéritos aos cerca de 130.000 professores? Fizeram algum estudo estatístico sobre algum tema em concreto? Eventuais ideias avulsas representam que percentagem da totalidade dos professores? Os sindicatos são os porta-vozes de todos os professores? (…) Não será abusivo publicar e expor opiniões carregadas de convicção sem, contudo, haver um recurso, sólido e sério, a uma recolha abrangente e substancial da opinião generalizada dos professores, em vez de cometer o erro de fazer deduções generalistas sem essa base?

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso