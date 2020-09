Da Roménia para Bissau, por amor

Na sede da Organização Mundial de Saúde na Guiné-Bissau, na capital do país, uma mulher de tez clara dá indicações a um jovem jardineiro. Com um corpo pequeno, mas de aparência forte, fala um crioulo fluente e seguro, orientando os trabalhos do dia no jardim de que tem de cuidar. Quando o discurso é em português, a voz sai-lhe com maior fragilidade, deixando antever a origem leste-europeia. Há 35 anos, Agapia Helena Semedo viajou da Roménia para a Guiné-Bissau, por amor. E não foi a única.

