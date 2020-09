Jovem morre após queda no Parque das Nações

Um jovem morreu este domingo no Passeio das Âncoras, no Parque das Nações, em Lisboa, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, acrescentando que a polícia recebeu o alerta pelas 6h40.

Segundo o Jornal de Notícias, o jovem, de 21 anos, morreu após uma queda de cerca de seis a dez metros de altura, não tendo sido possível apurar ainda as circunstâncias da ocorrência. O mesmo jornal avança que foram efectuadas manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local.

Ao PÚBLICO, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa confirmou que foram mobilizados para o local elementos da PSP e do INEM.