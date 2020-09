Podemos confiar nas balanças de bioimpedância?

Crónica

Pode acontecer que o plano alimentar tenha sido bem prescrito, que o paciente o tenha cumprido escrupulosamente, que existam mudanças notórias na roupa e no espelho, mas que depois a balança diga que, afinal, os resultados foram o oposto do pretendido porque o estado de hidratação era diferente do da primeira consulta. E é este paciente que, por norma, não regressa.