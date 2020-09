São Francisco antes e durante os incêndios na Califórnia

Os incêndios na Califórnia não dão tréguas. Ao longo dos últimos dias, o céu de São Francisco tornou-se alaranjado e um manto de fumo cobriu a cidade.

Desde 15 de Agosto, o fogo já causou pelo menos 22 vítimas mortais na Califórnia. Dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a evacuar as suas casas, enquanto 14.800 bombeiros tentam combater as chamas de 28 incêndios que deflagraram naquele estado norte-americano, de acordo com a BBC.

“O debate à volta das alterações climáticas acabou. Esta é uma emergência climática. Isto é real e está a acontecer”, afirmou aos jornalistas, na sexta-feira, o governador da Califórnia. Embora admita falhas na gestão florestal ao longo das últimas décadas, Gavin Newsom salienta: “Essa não é a [principal] questão”.