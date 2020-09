Turismo de cruzeiros com menos meio milhão de passageiros até Julho

Nos primeiros sete meses do ano passado, tinham passado pelos portos portugueses 750 mil passageiros de navios de cruzeiro, com 496 escalas. Este ano, no mesmo período, o número caiu para 229 mil, o que equivale a uma quebra de 69% — superior a mais de meio milhão de turistas (521 mil). Este é resultado da suspensão de actividade de cruzeiros internacionais, que entrou em vigor em Portugal a 14 de Março, e para a qual não há ainda fim à vista.

Continuar a ler