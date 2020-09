Sporting-Nápoles cancelado

O Sporting-Nápoles deste domingo, a contar para o Troféu Cinco Violinos, foi cancelado, segundo apurou o PÚBLICO. A decisão foi tomada após três jogadores do Sporting terem testado positivo com covid-19, após testes realizados neste sábado. Os três jogadores em causa estão assintomáticos e foram colocados em isolamento. Todo o restante plantel e staff foi submetido, já neste domingo, a uma nova ronda de testes.

O jogo deste domingo, em Alvalade, estava marcado para as 19h e seria o último teste de pré-temporada dos “leões” antes de entrarem em acção no campeonato no próximo sábado, em casa, frente ao Gil Vicente.