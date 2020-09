Sporting com três casos de covid-19, Benfica com Svilar infectado

Há três casos positivos de covid-19 no plantel do Sporting, segundo confirmou neste domingo o clube “leonino”. Sem referir os nomes dos atletas em causa, os “leões” referiram que os casos positivos foram detectados nos testes realizados no sábado.

“A identidade dos jogadores não será divulgada. Os mesmos encontram-se em isolamento e completamente assintomáticos. O protocolo estabelece como regra base 14 dias de isolamento, durante o qual, e a exemplo do que aconteceu durante o confinamento obrigatório, o Sporting Clube de Portugal lhe dará todo o acompanhamento necessário. Foram hoje feitos novos testes a toda a equipa e a todo o staff”, refere o clube numa nota divulgada pelo jornal Record.

O Sporting disputa neste domingo o Troféu Cinco Violinos, em Alvalade, com o Nápoles, sendo que a realização do jogo dependerá sempre de uma decisão da Direcção Geral de Saúde, que já cancelou nos últimos dias dois jogos da primeira jornada da II Liga, o Feirense-Desportivo de Chaves e o Académico de Viseu-Académica.

Benfica com um caso de covid

Este domingo trouxe ainda a informação oficial de que Mile Svilar, guarda-redes do Benfica, também está infectado com covid-19. O clube não adiantou detalhes sobre o estado do atleta, mas publicou o nome do jovem guardião no boletim clínico como “infectado com covid-19”.

Jardel, com uma lesão no joelho, e Samaris, com limitações no tendão de Aquiles, são os restantes atletas com problemas físicos.