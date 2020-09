PSG perde com Villas-Boas e continua a zero

Zero pontos e zero golos marcados. É assim que está o início de época do Paris Saint-Germain, depois de ter sofrido nova derrota na liga francesa, a segunda em outros tantos jogos, desta vez por 0-1 em casa frente ao Marselha de André Villas-Boas.

Depois de ter perdido no seu primeiro jogo frente ao Lens também por 1-0, em que sofreu com a ausência de múltiplos titulares infectados com covid-19, o PSG teve alguns regressos importantes para a recepção ao Marselha (Di Maria, Neymar, Navas e Paredes, enquanto homens como Mbappé, Marquinhos e Icardi continuam em isolamento), mas o resultado acabou por ser o mesmo.

Foi num lance de bola parada aos 31’ que o Marselha conseguiu o golo que lhe deu a segunda vitória em dois jogos. Numa falta cobrada a meio do meio-campo parisiense, Dmitri Payet colocou a bola na perfeição à mercê do pé direito de Thauvin, que só teve de encostar para a baliza de Navas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda houve um golo anulado para cada lado, ambos por fora-de-jogo, de Di Maria aos 62’ e de Benedetto aos 63’, mais cinco expulsões no tempo de compensação após um desentendimento entre elementos das duas equipas - Kurzawa, Paredes e Neymar viram cartão vermelho do lado do PSG, Amavi e Benedetto foram expulsos do lado do Marselha.

Este está a ser um início terrível de época para o campeão francês e finalista vencido da última edição da Liga dos Campeões, integrando um quarteto de equipas que ainda não pontuou esta época na Ligue 1 - as outras são Metz, Dijon e Estrasburgo.

O topo da classificação é partilhado por Rennes, Lille e Mónaco, todos com sete pontos em três jogos já disputados.