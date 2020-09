Mourinho entra a perder na Premier League

Pela primeira vez na sua carreira no futebol inglês, José Mourinho perdeu na primeira jornada. Na abertura da Premier League inglesa, o Tottenham foi derrotado em casa pelo Everton por 0-1, acabando com o registo invencível do técnico português.

Nas dez épocas anteriores em que disputou a primeira jornada, entre Chelsea e Manchester United, Mourinho tinha nove vitórias e um empate (um 2-2 entre Chelsea e Swansea em 2015-16). A iniciar a época com o Tottenham, Mourinho perdeu contra um “velho inimigo”, Carlo Ancelotti, com quem já não perdia há 12 anos, desde os tempos em que ambos trabalhavam na Série A italiana – o AC Milan de Ancelotti derrotou o Inter de Mourinho por 1-0.

Depois de uma primeira parte sem golos, mas com oportunidades para os dois lados, os “blues” de Liverpool, que tiveram André Gomes no “onze” inicial, marcaram o único golo do jogo aos 54’. Lucas Digne marcou um livre do lado esquerdo do ataque dos “toffees” e Calver-Lewin, num poderoso golpe de cabeça, não deu quaisquer hipóteses a Hugo Lloris na baliza dos “spurs”.

A abrir o dia na Premier League, o Leicester City foi ao campo do recém-promovido West Bromwich Albion triunfar po 0-3. Jamie Vardy, o melhor marcador da Premier League na época passada, entrou na época de pontaria acertada, marcando, de penálti, dois dos três golos dos “foxes”, com Castagne a marcar o outro.