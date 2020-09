Hamilton vence corrida com duas interrupções e três partidas

Lewis Hamilton venceu este domingo o Grande Prémio da Toscânia, no Circuito de Mugello, em Itália, garantindo a 90.ª vitória da carreira, a apenas uma do recorde de Michael Schumacher, e a centésima da Mercedes. O britânico consolidou a liderança do Mundial de pilotos, com 190 pontos, mais 55 do que o companheiro de equipa Valtteri Bottas, reforçando a candidatura ao sétimo título de campeão.

Tudo num Grande Prémio rico em incidentes, a começar com os abandonos de Max Verstappen (Red Bull) e Pierre Gasly (AlphaTauri) na primeira volta, para além de duas bandeiras vermelhas - algo que não acontecia desde o GP do Brasil, em 2016 - depois de um começo da corrida que prometia algo mais para Bottas, que acabou com Alex Albon (Red Bull) a tentar roubar-lhe o segundo lugar.

O finlandês conseguia, finalmente, uma boa partida, assumindo a liderança face ao pior arranque de Hamilton, com Charles Leclerc (Ferrari) a saltar para o terceiro lugar, aproveitando a falha de potência de Verstappen.

O holandês era automaticamente engolido pelo “pelotão”, acabando mesmo por ser abalroado por Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), que por sua vez fora arrastado por Pierre Gasly, levando Verstappen ao segundo abandono consecutivo, depois de Monza.

Para o francês, vencedor do Grande Prémio de Itália na semana anterior, o “drama” da qualificação (16.º) estava prestes a transformar-se em pesadelo, ficando-se igualmente pela segunda curva.

Um pouco mais à frente, praticamente em simultâneo, Carlos Sainz (McLaren) entrava em pião, provocando um choque com Sebastian Vettel (Ferrari), com o alemão a cair para o último lugar após passagem nas boxes para trocar a asa dianteira.

A saída de cena do safety car, à sétima volta, depois de accionado logo na primeira, acabaria por levar a novo incidente, ainda mais violento, em plena recta da meta. Valtteri Bottas prolongava ao máximo o reinício, numa manobra que se revelou fatal para Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas) e Nicholas Latifi (Williams).

O piloto espanhol embateu a mais de 260km/h na traseira de Giovinazzi, arrastando Latifi e Magnussen num vórtice de destroços, levando à interrupção da corrida, pelo segundo Grande Prémio consecutivo.

Ainda que de forma indirecta, Valtteri Bottas haveria de sofrer as consequências da estratégia que conduziu a uma segunda partida, já que Lewis Hamilton devolveu a “gentileza” ao finlandês, aproveitando o cone de ar de Bottas para ultrapassar o companheiro de equipa na primeira curva na segunda partida do dia.

A partir daí, com apenas 13 carros em pista (o Renault de Esteban Ocon já não regressou à corrida), era uma questão de ver até quando resistira o Ferrari de Leclerc aos ataques dos dois Racing Point e de Daniel Ricciardo (Renault), enquanto Alex Albon caía para sétimo no recomeço, iniciando uma recuperação que o guiou provisória e muito brevemente ao segundo lugar, na fase de troca de pneus dos rivais.

Os fãs italianos, no regresso do público às bancadas, rapidamente perderam as ilusões quanto a uma proeza que abrilhantasse o milésimo Grande Prémio da equipa Ferrari, que no meio de oito abandonos, acabariam nos últimos lugares dos pontos.

Mas a história deste regresso de Mugello à Fórmula 1 ainda não estava completa: um violento despiste de Lance Stroll (Racing Point) a 15 voltas do final, provocado por um furo, levou a uma segunda interrupção e a uma terceira partida.

Era a última oportunidade para Valtteri Bottas, que pouco antes do acidente de Stroll suspirava por uma entrada do safety car para aproximar-se do campeão inglês. Desejo que lhe valeu um susto, perdendo uma posição para Daniel Ricciardo na terceira partida, revés que o finlandês superou de pronto, mantendo os Mercedes nos dois primeiros lugares até final, apesar das intenções de Albon, que conseguiu o primeiro pódio.