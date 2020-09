Gil Vicente com 15 casos de covid-19 no plantel. Quarentena obrigatória decretada

O Gil Vicente tem 15 casos de infecção por covid-19 no plantel, a menos de uma semana do reinício do campeonato. Fonte do clube confirmou ao PÚBLICO os resultados dos testes conhecidos este domingo, que indicaram 11 infecções que se juntaram aos quatro casos que já tinham sido detectados no início da semana.

As autoridades de saúde agiram rapidamente, com o delegado de saúde local a decretar uma quarentena obrigatória para todo o plantel. Todos os jogadores e membros do staff gilista infectados estão assintomáticos, permanecendo agora nas suas residências a aguardar as directrizes da Direcção-Geral da Saúde (DGS) para a retoma da competição.

Os gilistas visitam o Sporting no sábado, às 18h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, tendo os “leões” detectado três jogadores infectados pelo novo coronavírus, que forçaram o cancelamento do encontro particular com os italianos do Nápoles.