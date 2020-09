Arjen Robben só durou meia-hora no regresso à Eredivisie

Arjen Robben tinha 20 anos e toda a carreira pela frente quando saiu do futebol holandês. Andou pelo Chelsea, pelo Real Madrid e viveu os seus melhores anos no Bayern Munique, onde esteve praticamente uma década. Depois, um dos melhores pés esquerdos da história do futebol mundial anunciou o final de uma carreira cheia de grandes momentos, mas também muito afectada por lesões, algo que lhe valeu a alcunha de “homem de cristal”.

Neste domingo, e depois de um ano sabático, Robben voltou aos relvados da Eredivisie com a camisola do seu primeiro clube, o Groningen, para defrontar o seu segundo clube, o PSV Eindhoven, mas este regresso cheio de simbolismo só durou meia hora.

Robben, de 36 anos, foi titular pelo Groningen, mas, aos 29’, aparentemente com uma lesão muscular, pediu a substituição e abandonou o relvado, entrando para o seu lugar Tomas Suslov. A meia-hora que esteve em campo foi, no entanto, o suficiente para bater o recorde de Robin van Persie, outra lenda do futebol holandês que também optou por terminar a carreira no seu país – saiu do Feyenoord em 2004, jogou no Arsenal, Manchester United e Fenerbahçe, regressando ao clube de Roterdão para mais uma época em 2018, mais precisamente 13 anos e 267 dias depois.

Robben fez quase toda a sua formação no Groningen, clube que ainda representou durante duas temporadas (2000-2002), transferindo-se depois para o PSV, onde ainda passou mais um par de épocas antes de sair para o Chelsea. Entre o último jogo pelo PSV e este regresso com o Groningen, passaram 16 anos.

O regresso de Robben não chegou para inspirar um triunfo da sua equipa. O PSV, que teve Bruma a jogar no tempo de compensação, acabaria por ganhar por 1-3.