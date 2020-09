Covid-19: Portugal regista mais cinco mortes e 497 casos de infecção

Portugal registou este sábado mais cinco mortes e 497 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que corresponde a um aumento de 0,8%. No total, contabilizam-se 1860 óbitos e 63.310 casos confirmados desde o início da pandemia.

Dos 497 novos casos, 243 (49%) foram registados em Lisboa e Vale do Tejo e 178 (36%) na região Norte. Os dados constam do boletim epidemiológico deste sábado divulgado pela Direcção-Geral da Saúde.

Recuperaram da doença mais 250 pessoas relativamente ao dia anterior, contabilizando-se agora um total de 43.894 recuperados. Há, neste momento, 17.556 casos activos, mais 242 do que na sexta-feira — depois de subtraído o número de recuperados e de óbitos ao total de infecções.

Encontram-se internadas 438 pessoas, mais 34 do que na sexta-feira — o maior aumento diário do número de internamentos desde 7 de Maio, dia em que se registaram mais 36 pessoas hospitalizadas. Desde 22 de Julho que não se registavam também tantas pessoas internadas com covid-19 em Portugal. Do total de internamentos, 59 correspondem a pacientes em unidades de cuidados intensivos, mais cinco do que no dia anterior.

Quatro das cinco mortes reportadas nas últimas 24 horas foram identificadas na região da capital e uma no Norte. As vítimas mortais incluem uma mulher entre os 60 e 69 anos, duas mulheres e um homem com idade entre os 70 e 79 anos e uma mulher com mais de 80 anos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A zona do país mais afectada pela pandemia é a região de Lisboa e Vale do Tejo, que regista 32.413 casos acumulados de infecção. Segue-se o Norte, com 22.997 casos; o Centro, com 5193 casos (mais 39 do que no dia anterior); o Algarve, com 1214 casos (mais sete); e o Alentejo, com 1074 casos (mais 26 nas últimas 24 horas). O arquipélago dos Açores regista um total de 236 casos de infecção (mais dois do que no dia anterior) e a Madeira contabiliza 183 casos (mais dois).

O Norte é a região com o maior número de mortes por covid-19, com um total de 853 desde o início da pandemia. A região de Lisboa e Vale do Tejo registou até este sábado 698 óbitos, seguindo-se o Centro, com 254 mortes, o Alentejo, com 22 óbitos, e o Algarve, com 18 mortes por covid-19. O arquipélago dos Açores mantém-se com 15 vítimas mortais por covid-19 e a Madeira não regista, até ao momento, nenhum óbito.