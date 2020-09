PCP candidata João Ferreira às eleições presidenciais

Já está escolhido. João Ferreira será o candidato presidencial do PCP, anunciou este sábado o secretário-geral, Jerónimo de Sousa, no final de uma reunião do comité central, em Lisboa. A apresentação oficial terá lugar quinta-feira, 17 de Setembro.

João Ferreira, biólogo, é eurodeputado, vereador na Câmara de Lisboa e membro do Comité Central do PCP.

“O comité central do PCP, no seguimento da decisão já tomada de apresentar uma candidatura própria às eleições presidenciais de 2021, concretiza agora as suas grandes linhas e objectivos e anuncia a candidatura de João Ferreira, reafirmando que esta será a candidatura para dar voz ao projecto e valores de Abril, à defesa do direito dos trabalhadores e do povo e a afirmação da igualdade e justiça sociais, de soberania e independência nacionais”, disse Jerónimo de Sousa.

“Não temos um candidato para desistir mas para ir para o terreno auscultar o sentir dos portugueses”, garantiu ainda o líder do PCP.

Na terça-feira, o secretário-geral dos comunistas excluiu-se de uma candidatura presidencial (a que concorreu duas vezes, em 1996 e 2006), dizendo, sem “dar nenhuma informação apressada” que, “com certeza” o partido terá “outro candidato, outra candidata que será anunciado talvez no dia 12, mais coisa menos coisa”.

“Eu candidato? Costuma-se dizer que não há duas sem três, mas já participei nessas batalhas”, respondeu aos jornalistas, com uma risada, quando interrogado na terça-feira se sentia “o impulso” de voltar a concorrer.

Desde as primeiras presidenciais no pós-25 de Abril, em 1976, que deram a vitória ao general Ramalho Eanes, até hoje os comunistas apresentaram sempre candidatos às eleições presidenciais, de dirigentes muito próximos da liderança, desistiu por três vezes e dois deles foram mais tarde secretários-gerais - Carlos Carvalhas e Jerónimo de Sousa.

Nas últimas eleições presidenciais, o candidato Edgar Silva obteve 3,95% dos votos, o pior resultado de sempre do PCP em presidenciais. O pior registo que havia memória tinha sido em 2001 quando o partido candidatou António Abreu e obteve 5,1%.

Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016, ainda não revelou se vai recandidatar-se, remetendo uma decisão “lá para Novembro".