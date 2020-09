Incerteza do próximo ciclo político atira PSD para o regresso de Passos Coelho

Com um PSD desgastado nas sondagens, os sociais-democratas olham apreensivos para o próximo ciclo, temendo um resultado fraco nas eleições autárquicas e que não lhes permita assumir-se como alternativa de governação. É com este pano de fundo que se lê a recente entrevista ao antigo dirigente do PSD Vasco Rato a apontar Passos Coelho como a única figura capaz de federar o espaço não socialista. Dias depois, o ex-primeiro-ministro interrompeu o seu recato para subscrever um manifesto em defesa das liberdades de educação ao lado de figuras do partido como Cavaco Silva e Manuela Ferreira Leite mas também de outras personalidades da direita e da Igreja.

