Apoio de Costa a Vieira abre polémica e levanta dúvidas sobre violação de Código de Conduta

O presidente da Associação Transparência e Integridade, João Paulo Batalha, veio alertar que António Costa pode estar a violar o Código de Conduta do Governo ao dar o seu apoio a Luís Filipe Vieira como candidato a presidente do Benfica.

João Paulo Batalha, em declarações à SIC, lembrou um dos artigos (quarto) do código onde é afirmado que os membros do governo devem “abster-se de qualquer acção ou omissão, exercida directamente ou através de interposta pessoa, que possa objectivamente ser interpretada como visando beneficiar indevidamente uma terceira pessoa, singular ou colectiva”.

Porém, este apoio pode não ser considerado “como visando beneficiar indevidamente uma terceira pessoa”, uma vez não há qualquer acto ilícito na candidatura de Vieira.

A notícia de que António Costa e também Fernando Medina fazem parte da lista de honra da candidatura às eleições do Benfica foi avançada este sábado pelo Expresso. O primeiro-ministro e o presidente da Câmara de Lisboa justificaram o apoio, dizendo que o fazem como adeptos e cidadãos e não como titulares de cargos políticos.

João Paulo Batalha diz que “esta justificação não faz sentido nenhum”. “Todos os sócios do Benfica podem votar. Essa é um direito que ele [António Costa] tem. Agora uma pessoa só é convidada para uma comissão de honra em função da notoriedade que tem, do currículo que tem e das funções que ocupa”, afirmou à SIC.

Voltando ao Código de Conduta aprovado em Conselho de Ministros pelo actual executivo e publicado em Diário da República a 3 de Dezembro de 2019, o artigo 6º, relativo ao conflito de interesses diz o seguinte: “Considera-se que existe conflito de interesses quando os membros do Governo se encontrem numa situação em virtude da qual se possa, com razoabilidade, duvidar seriamente da imparcialidade da sua conduta ou decisão, nos termos dos artigos 69.º e 73.º do Código do Procedimento Administrativo.”

Porém, os citados artigos do procedimento administrativo remetem-se quase exclusivamente para a realização de negócios.

Estando ou não a violar o Código de Conduta, a verdade é que Costa já não se livra das muitas críticas de quem tem sido alvo nas redes sociais, algumas de políticos do seu próprio partido e não só da oposição.

O socialista Renato Sampaio escreve do Facebook que “não havia necessidade” “O desespero eleitoral ou judicial de Luís Filipe Vieira não justificavam o envolvimento do secretário-geral do meu partido e primeiro-ministro nas eleições de um clube de futebol. Isto entristece-me e não posso estar de acordo”, diz.

Acrescenta ainda que sendo “acérrimo defensor do estado de direito e da presunção da inocência” não “podemos ignorar o envolvimento judicial de LFV bem com o envolvimento das suas empresas nas dívidas ao Novo Banco, que todos estamos a pagar”.

Afirma ainda que estas são “razões bem ponderosas, para que António Costa não se tivesse envolvido na contenda interna do Benfica”. “Ao futebol o que é do futebol à política o que é da política.”

Diz também que Costa pode alegar que o seu envolvimento é puramente na qualidade de cidadão e sócio do Benfica, “mas o facto de ser secretário-gral do PS e primeiro-ministro trazem-lhe responsabilidades acrescidas, que deveriam ser tomadas em conta, até porque podem vir a existir decisões que o Governo tenha que tomar e que poderão ficar feridas de parcialidade, como aliás foi no passado o polémico caso das claques do Benfica…”

Já o comentador político e ex-dirigente do PS, Pedro Adão e Silva, assumido benfiquista, escreveu, no Twitter: “Há 15 dias António Costa recomendava que os membros do Governo não se pronunciassem sobre as presidenciais. Hoje, ficou conhecido o seu apoio a Luís Filipe Vieira nas eleições do Benfica. Uma contradição, uma promiscuidade desnecessária e prova de que os políticos não aprendem.”

"Nada disto faz sentido"

“Sempre achei mal a mistura entre a politica e o futebol profissional. No passado combati isso e afastei-me”, afirmou este sábado o líder do PSD, Rui Rio, à saída da reunião do Conselho Consultivo social-democrata, em Coimbra.

“Hoje até há problemas de ordem judicial metidos nisso. O futebol é sobretudo emoção, mas a politica não deve ser toldada por motivos de ordem emocional. Nada disto faz sentido”, declarou o presidente do PSD. “O ideal é quando estamos em cargos políticos no Governo devemos abster-nos [de tomar uma posição]”, acrescentou.

O deputado do PSD, Duarte Marques, por sua vez, afirmou: “O líder do PSD @RuiRioPSD não vai em futebóis. É uma questão de higiene.”

O também social-democrata Miguel Poiares Maduro, assumido sportinguista, lembrou palavras de Costa quando demitiu João Soares de ministro da Cultura por ameaçar um jornalista. “Lembram-se de um PM que dizia que os ministros se deviam recordar da sua condição mesmo à mesa de um café?... Pelos vistos, isso não se aplica em presença de uma bola de futebol... O PM já se acha DDT para agir com tal impunidade”, afirmou.

“Com que legitimidade e isenção é que o primeiro-ministro vai falar e decidir amanhã acerca do Novo Banco e de quem lhe causa danos? E chefiando um governo que tutela a justiça, como é que não guarda recato neste momento?”, interrogou-se o eurodeputado Nuno Melo, numa referência ao facto de Vieira ser apontado como um dos grandes devedores ao Novo Banco. “É não ter noção do cargo que ocupa. #promiscuidade”, acrescentou.