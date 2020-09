Cidadania e Desenvolvimento

Li com atenção ambos os artigos inseridos no PÚBLICO de 10/9 sobre a Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. A Dra. Rita Lobo Xavier, defensora da liberdade de consciência, considera-se “profundamente incomodada com a forma que alguns encontraram para descredibilizar” os que pensam como ela e que, como sabemos, expressaram o seu pensamento num manifesto subscrito por altas personalidades e amplamente divulgado. O incómodo mencionado acima leva-nos directamente ao texto da autoria da Dra. Isabel Moreira que, no estilo truculento a que já nos habituou, afirma que “circulam mentiras abjectas sobre o que se lecciona em concreto” na disciplina. Será que está a acusar o seu pai, o Prof. Adriano Moreira, um dos autores do manifesto, de subscrever “mentiras abjectas”? Aproveito para dar um exemplo do que é efectivamente ensinado no âmbito da disciplina em questão. Numa visita de estudo com 54 alunos do 6.º e 8.º anos, realizada em 7/3/19 no auditório da Escola 2/3 Quinta da Lomba, um dos objectivos era “sensibilizar os alunos para as diferentes orientações sexuais”. Estamos a falar de crianças do 6.º ano, ou seja, com 11 anos! A cereja em cima do bolo vem nas “Observações”, onde se estipula que o produto da visita de estudo, no valor de 0,50€ por aluno, deverá reverter para uma associação LGBTI! Imagino que a “sensibilização” aos alunos tenha sido efectuada por um membro desta associação. Será que a Dra. Isabel Moreira concorda com o que descrevi?

José Augusto V. Oliveira Simões, Oeiras

Centros de saúde

Neste tempo de pandemia, tudo se alterou nos serviços de saúde. (…) Os serviços de saúde primários praticamente fecharam e os seus serviços limitam-se a consultas via telefone, receituário via net ou mensagem, limitando as consultas presenciais a casos de urgência. (…) Esta redução de serviços irá ter consequências graves, porque nada substitui a consulta presencial. É uma situação deveras preocupante, atendendo a que os principais utentes destes serviços são idosos e, por isso, menos capazes de manipular as novas tecnologias de comunicação, e trará, seguramente, consequências a nível de diagnóstico de casos de doenças graves por diagnóstico atrasado. O Governo terá de alterar urgentemente esta situação, abrindo com a normalidade possível estas unidades de cuidados primários de saúde. Caso contrário, os custos futuros para o Serviço Nacional de Saúde poderão ser elevados.

Mário Pires Miguel, Reboleira

Sorrisos suspensos

Enquanto está em marcha o primeiro painel serológico nacional para a covid-19, por muito eficazes que sejam as medidas preventivas das escolas, o distanciamento social entre alunos, professores e auxiliares de acção educativa tornarão o regresso às aulas um misto de obrigação e desconfiança. Os professores não terão tarefa fácil. O Governo já deveria ter legislado sobre os professores de risco. O uso obrigatório de máscaras suspenderá a delicadeza dos sorrisos. Durante quanto tempo os sorrisos estarão ausentes das escolas?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim