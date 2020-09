Há 125 anos, o Porto inaugurou a primeira linha de carros eléctricos da Península Ibérica

Há 125 anos, a Invicta foi pioneira numa tecnologia que estava a dar os primeiros passos no mundo: a tracção eléctrica aplicada a veículos de transporte de passageiros. Os primeiros eléctricos do Porto começaram a circular no dia 12 de Setembro de 1895 entre o Carmo e a Arrábida, substituindo assim os “carros americanos” que também circulavam sobre carris e eram rebocados por muares.

