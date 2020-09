Gisele Bündchen vai ensinar a meditar

Gisele Bündchen, mais conhecida por ter sido um dos “anjos” da marca Victoria Secret, juntou-se ao Insight Timer, um website gratuito de meditação para a ansiedade, stress e insónia, de forma a ajudar os utilizadores desta plataforma.

Mais A carregar...

Para marcar o lançamento oficial da parceria, a primeira meditação de Gisele na plataforma, Esperança em Tempos de Incerteza, foi disponibilizada no Insight Timer em português e inglês. Este áudio com cerca de 14 minutos soma quatro mil plays e teve como principal inspiração para a sua gravação o impacto da pandemia do novo coronavírus na saúde mental das pessoas.

A 10 de Outubro, Dia Mundial da Saúde Mental, Gisele estará em directo na plataforma para partilhar a forma como a meditação impactou a sua vida, bem como dicas para ajudar a fazer deste um hábito diário. Alguns dias depois, a 19 de Outubro, haverá uma nova sessão live com a modelo, mas desta vez em português.

“Estamos orgulhosos de evoluir nosso relacionamento com Gisele, de uma usuária do Insight Timer a uma parceira que se conecta de forma significativa com nossa missão e comunidade em todo o mundo”, referiu Christopher Plowman, CEO da Insight Timer, em comunicado enviado ao PÚBLICO. “Com sua paixão por compartilhar meditação e seguidores internacionais, estamos animados em ter Gisele alinhada com nossa marca para trazer meditação gratuita para o planeta, especialmente durante estes tempos de grande estresse e ansiedade.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Escolhi [trabalhar com] o Insight Timer não apenas porque eles oferecem conteúdo diverso e de alta qualidade para todos os gostos e necessidades, mas também porque oferecem um acervo gratuito, tornando-o acessível a mais pessoas”, salienta Bündchen, no mesmo comunicado.

A Insight Timer existe desde 2014 de forma gratuita e tem disponíveis mais de 55 mil faixas áudio de meditação, palestras e músicas, em 44 línguas.