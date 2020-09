Alto Douro Vinhateiro: os cuidadores da paisagem que é “a beleza absoluta”

Candidatar o Alto Douro Vinhateiro a Património Mundial “deu muita luta”. Foi preciso conhecer e pensar o território em todas as suas curvas, contracurvas, vales e contradições. Hoje há proveitos e há custos. E há ameaças no horizonte. “Se queremos ter uma região sustentável temos que ter pessoas. As pessoas têm que ter orgulho nisto, têm que ter orgulho na vinha.”