Casas não perderam valor durante a pandemia

Quando, em Março passado, Portugal se fechou em casa enquanto assistia à pandemia de covid-19 a disseminar-se pelo globo temeu-se o pior para todos os sectores da economia, e o mercado imobiliário não era excepção. Esperava-se que os preços no mercado residencial sofressem uma hecatombe – depois de meses de aquecimento de preços, tanto no mercado de aquisição como no mercado do arrendamento. Mas isso não aconteceu. A trajectória de crescimento no índice de preços residenciais foi interrompida por uns momentos, mas os preços acabaram por se manter estáveis. E o sector imobiliário já pode ser apontado como um dos grandes sobreviventes desta crise pandémica, mesmo que ela ainda não tenha fim à vista.

