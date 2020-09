Autarquias vão decidir sobre abertura de lojas antes das 10h e de fecho até às 23h

O Governo vai deixar nas mãos dos municípios a gestão do horário dos estabelecimentos comerciais, dentro de determinados limites, de forma a conciliar as preocupações com o controlo da pandemia de covid-19 e as especificidades de cada município. Assim, a declaração do estado de contingência, a nível nacional, já a partir de 15 de Setembro, levou o Governo a retardar a abertura dos estabelecimentos comerciais para as 10h, mas o PÚBLICO sabe que as autarquias poderão antecipar esse horário para as 9h, como acontece actualmente para a maioria dos espaços comerciais.

