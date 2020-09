Messi voltou com a braçadeira e Trincão deixou boa impressão

No dia em que começou a liga espanhola, o Barcelona fez o seu primeiro jogo de pré-temporada, derrotando o Gimnastic de Tarragona por 3-1, num jogo que teve Lionel Messi de início e com a braçadeira de capitão e que contou ainda com uma boa segunda parte do jovem português Francisco Trincão.

Depois de um Verão em que declarou publicamente que queria sair, Messi acabou por ficar no “Barça” e Ronald Koeman, o novo treinador, lançou-o logo de início no primeiro particular da época, mas o argentino esteve bastante discreto (e saiu ao intervalo), ao contrário de Dembélé e Griezmann, que m arcaram os dois primeiros golos da equipa catalã, respectivamente, aos 4’ e aos 15’.

Para a segunda parte, Koeman mudou totalmente a equipa, dando 45 minutos de jogo a Trincão, contratado em Janeiro passado ao Sp. Braga por 30 milhões de euros. O jovem português deu boa conta de si e esteve em várias jogadas vistosas, incluindo uma que deu um golo (anulado) ao norte-americano Konrad de la Fuente.

O regressado Phillipe Coutinho marcaria o terceiro golo do Barcelona aos 50’, marcando pontos na luta por um lugar na equipa depois de ter passado uma época emprestado ao Bayern Munique.