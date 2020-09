Liverpool entra a ganhar na estreia de Bielsa na Premier League

Era um irresistível cabeça-de-cartaz para a primeira jornada da Premier League, um confronto de dois treinadores carismáticos e duas equipas históricas do futebol inglês, o campeão Liverpool de Jurgen Klopp contra o regressado Leeds United de Marcelo Bielsa. Foi tudo o que se esperava e mais. Golos, erros defensivos e incerteza no resultado até ao último minuto de um jogo que terminou num espectacular triunfo dos “reds” por 4-3. Só faltou mesmo o público a encher as bancadas de Anfield, mas isso, já se sabe, não será possível nos próximos tempos.

Este era um regresso do Leeds ao ao futebol de primeira em Inglaterra, depois de 16 anos no purgatório, um feito alcançado com o rigoroso e idiossincrático “El Loco” Bielsa ao comando. Era a estreia do técnico argentino na Premier League e teria um teste de fogo contra a máquina vermelha construída por Klopp e que tinha acabado com o jejum de 30 anos dos “reds” sem títulos. Bielsa deve ter visto centenas de horas do Liverpool em acção e deve ter enchido cadernos com notas sobre o seu primeiro adversário da época.

No final, Bielsa pode até ter gostado da forma como o seu Leeds, que teve o português Hélder Costa a titular, se bateu contra o campeão, mas deve ter ficado de cabelos em pé, tal como Klopp, com a displicência defensiva que se viu durante os primeiros 90 minutos da época em Anfield.

O espectáculo não levou muito tempo a começar. Logo aos 4’, Mo Salah já estava a fazer o marcador funcionar na conversão de um penálti, que castigou um braço na bola de Robin Koch, central alemão que chegou a estar no planos do Benfica. O Leeds não levou muito tempo a responder, empatando aos 12’, com um excelente remate de Harrison após um passe a longa distância de Phillips.

Exactamente o mesmo tempo foi o que o Liverpool levou para voltar a colocar-se na frente. Aos 20’, Robertson marcou o canto e Van Dijk fez o 2-1 com um poderoso golpe de cabeça, depois de fugir à marcação de Koch. E antes da meia-hora, o Leeds voltou a empatar. Van Dijk foi displicente a cortar uma bola e Bamford aproveitou o erro do central Holandês para bater Alisson aos 30’. Passaram três minutos e Salah voltou a colocar o Liverpool em vantagem com um potente remate ao ângulo que não deu hipóteses ao jovem guardião francês Meslier.

Depois, foi preciso esperar mais de meia-hora até voltar a haver golos. Já na segunda parte, Klich fez o empate para o Leeds aos 66’, após um excelente passe de Hélder Costa, mas o campeão da Premier League acabaria por derrotar o campeão da Championship com mais um penálti convertido por Salah, aos 88’, depois de uma falta imprudente do ex-Valência e ex-Benfica Rodrigo Moreno sobre Fabinho.