Koeman: “Trincão é uma grande contratação”

Depois de uma brilhante carreira como defesa de um grande Barcelona, Ronald Koeman regressou ao clube catalão como treinador e tem como primeira missão fazer com que Lionel Messi volte a ser feliz, ele que declarou publicamente a sua vontade de abandonar o clube que representa desde os 14 anos.

Neste sábado, dia de início da liga espanhola, o Barcelona fez o seu primeiro jogo de pré-temporada, frente ao Nastic, e Koeman teve boas sensações no que diz resteito à exibição do craque argentino, que jogou 45 minutos. "Tem mostrado ânimo desde o primeiro dia. Está a treinar bem e também treinou na folga. Sabe perfeitamente que tem de melhorar fisicamente, como todos, mas a sua qualidade fala por si”, declarou o técnico holandês, que se mostrou muito satisfeito com a exibição do jovem português Francisco Trincão.

“Posicionalmente, gostei muito, às vezes por dentro, outras vezes por fora. Tem qualidade e deve adaptar-se à velocidade e ao ritmo do jogo. É uma grande contratação”, frisou Koeman.