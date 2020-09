Hamilton conquista primeira pole em Mugello

Lewis Hamilton (Mercedes) (1m15,144s) coleccionou mais uma pole position, a 95.ª da carreira (sétima da temporada e primeira em Mugello), batendo o companheiro de equipa Valtteri Bottas por 0,059s na qualificação para o Grande Prémio da Toscânia, em Itália, com o holandês Max Verstappen (Red Bull) a voltar a ser o único a importunar a dupla da frente e Charles Leclerc a levar a Ferrari ao quinto lugar da grelha no 1000.º GP da equipa italiana.

Valtteri Bottas tinha sido o mais rápido nas sessões anteriores, mas o campeão em título voltou a reclamar o melhor tempo, posicionando-se para a 25.ª vitória em circuitos distintos, o que constituirá novo recorde para o britânico.

Pierre Gasly (AlphaTauri), vencedor do Grande Prémio de Itália, em Monza, foi a grande desilusão do dia ao falhar logo na primeira qualificação, partindo da 16.ª posição da grelha. O francês foi, inclusive, superado pelo companheiro de equipa, Daniil Kvyat, que garantiu um lugar na sexta linha da grelha, no 12.º lugar, atrás de Lando Norris (McLaren), que falhou o acesso à terceira ronde de qualificação.

Apesar de jogar em casa, no 1000.º Grande Prémio da Ferrari, o alemão Sebastian Vettel (que rumará à Aston Martin em 2021), foi “eliminado” no segundo “assalto” do dia em Mugello, saindo ao lado de Räikkönen (13.º), com o finlandês a ser 4 milésimas de segundo mais rápido do que o Ferrari de Vettel.

Depois de Sergio Pérez, que anunciou o “divórcio” com a Racing Point, ter sido penalizado na sequência do incidente, na véspera, com Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), agora foi a vez do canadiano Lance Stroll (Racing Point) ter estado na iminência de provocar um acidente com Max Verstappen (Red Bull) mesmo à saída das boxes.