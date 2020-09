Granada e Osasuna triunfam no primeiro dia

Numa liga espanhola que começou sem os candidatos ao título (Real, Barcelona, Atlético e Sevilha vão ter mais dias de pré-temporada por terem estado nas competições europeias), os primeiros vitoriosos foram Granada e Osasuna, que triunfaram, respectivamente, sobre Athletic Bilbao e Cadiz pelo mesmo resultado (2-0).

A jogar em casa, o Granada, com os portugueses Domingos Duarte e Rui Silva no “onze”, contou com os golos de Yangel Herrera e Luis Milla para bater o seu visitante basco, enquanto o Osasuna teve um golo do ex-FC Porto Adrián López e outro de Ruben Garcia para derrotar o Cádiz, que está de regresso à liga espanhola após uma ausência de 15 anos.

Já no primeiro jogo do primeiro dia, Eibar e Celta de Vigo ficaram-se por um empate sem golos.