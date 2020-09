Futebol não aceita ser penalizado por ir além do que dispõe a lei

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e os clubes que integram as provas profissionais discutiram esta manhã, numa reunião de urgência em que participaram ainda os responsáveis médicos das equipas, realizada por videoconferência, as razões que motivaram o cancelamento do Feirense-Desp. Chaves, determinado pela Direcção-Geral da Saúde quando as equipas se encontravam já em campo.

Das conclusões apresentadas no comunicado emitido pela LPFP, destaque para o último ponto, que sublinha o esforço dos clubes e as medidas adoptadas, com critérios extras em relação às determinações governamentais, que, segundo a LPFP, não podem ser usadas para penalizar as equipas e ameaçar as competições.

“O Futebol Profissional adoptou um processo de testagem que vai para lá da obrigatoriedade prevista e requerida pelo decreto 036/2020 da DGS, no propósito claro de reduzir o risco de contágio dentro do universo de cada clube, garantindo um controlo de identificação e redução da possibilidade de surtos dentro de cada plantel. Este modelo não pode ser penalizador para uma actividade que não pode parar, sob pena de se produzirem danos irreparáveis”, refere a LPFP, que levará todas as conclusões “à reunião agendada para segunda-feira, às 15 horas, entre a Liga Portugal e o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, onde será reiterada a necessidade de implementação destas recomendações sob pena de serem colocadas em causa as competições profissionais futebol na época 2020-21”.

A LPFP propõe-se ainda “reforçar a importância do cumprimento escrupuloso do código de conduta assumido e assinado por todos os agentes desportivos – Anexo 2 do Plano de Retoma Específico para o Futebol Profissional”, bem como, e a exemplo do que “foi prática no processo de retoma da Liga NOS 2019-20”, reforçar o carácter “imperativo de manter a aplicação plena do ponto 27 do decreto 036/2020 da DGS, também contemplado no ponto 10.2 do Plano de Retoma do Futebol Profissional”, que pressupõe que “a identificação de um caso positivo não torna, por si só, obrigatório o isolamento colectivo, das equipas”, e cuja aplicação com sucesso na temporada passada, foi um factor decisivo para o término da competição”.

Para precaver que situações como a verificada no Feirense-Desp. Chaves não se repitam, fica uma chamada de atenção: “É de extrema importância todas as Sociedades Desportivas manterem uma articulação próxima e regular com o Delegado de Saúde local da sua região”, escrever a direcção da LPFP, terminando com uma ideia de equidade. “Sem prejuízo dos cenários epidemiológicos específicos de cada região, em cada momento, [é necessário] garantir a existência de um critério de intervenção uniforme para a mesma tipologia de ocorrência”.