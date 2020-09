Compostela-Barcelona, 1996: ninguém pára esse Fenómeno!

Meia equipa adversária de olhos trocados, um treinador siderado de mãos na cabeça, os espectadores aplaudindo de pé um golo contra a sua equipa. A 12 de Outubro de 1996, Ronaldo Nazário de Lima começou a ser Ronaldo “Fenómeno”. Tinha apenas 20 anos e assinou um dos momentos mais espantosos do futebol mundial.

O jogo vai no seu 36.º minuto e o resultado já mostra uma clara superioridade do Barcelona no terreno do Compostela. Mas então a bola, atirada por Popescu de forma pouco assertiva para a zona intermédia do terreno, ressalta e foge a dois jogadores da equipa da casa, como se soubesse procurar quem a trata melhor. Ronaldo Nazário de Lima, o miúdo de 20 anos que o Barça foi buscar nessa época ao PSV, reage rapidamente. Dez segundos depois, o esférico está no fundo da baliza. O mundo acabava de assistir a um dos golos mais impressionantes da história do futebol.

Antes de chegar a essa noite histórica no Estádio de San Lázaro, em Santiago de Compostela, Ronaldo já tinha dado boas indicações daquilo a que vinha: estava ali um dos grandes talentos do futebol. Nasceu a 18 de Setembro de 1976, no Rio de Janeiro (embora só tenha sido registado quatro dias depois, a 22), e depressa entrou no radar dos olheiros. Em 1993, deixou o Cruzeiro e deu o salto para a Europa. No PSV, em duas temporadas, fez 54 golos em 57 partidas. O Barcelona foi buscá-lo e o início da temporada 1996/97 na Liga espanhola mostrou que a aposta tinha tudo para dar certo.

Nos primeiros oito jogos da temporada (seis para a Liga), Ronaldo fez quatro bis e repetiria esse “vício” dos dois golos por partida na noite húmida em Santiago de Compostela. O jogo contava para a sétima jornada e a equipa catalã, onde jogavam os portugueses Figo, Fernando Couto e Vítor Baía, sob o comando do inglês Bobby Robson e do seu adjunto José Mourinho, depressa se colocou em vantagem. Logo no primeiro minuto, Ronaldo cruzou da direita e William, que também jogou em Portugal (Nacional, Vitória SC e Benfica), desviou para a própria baliza. A seguir, Ronaldo atirou ao poste e, minutos depois, assistiu Giovanni para o 2-0. Festival Ronaldo, portanto. Mas o melhor ainda estava para vir. Bom, antes de entrarmos em detalhes, adiantemos já que o Barça ganhou por 5-1, com mais um golo de Ronaldo na segunda parte, após passe brilhante de Figo, que fechou a goleada com um remate colocado a 30 metros da baliza, perante um desconsolado Fernando Peralta, que abandonara os postes para tentar fechar o ângulo…

Só que este é um daqueles jogos que fica para a história não pelo resultado, mas por causa de um momento. Ou melhor, uma sucessão de momentos, compactados de forma sublime no tempo pela velocidade, potência e determinação do homem que veste a camisola 9 do Barcelona. O primeiro acto, já o dissemos, surge da atrapalhação de dois homens do Compostela, que chocam entre si e deixam escapar a bola para Ronaldo. Então começa a vertigem.

“Fui o único que ele não fintou”

O médio marroquino Said Chiba sabe que, mesmo a mais de 40 metros da baliza, Ronaldo é uma ameaça se ganhar velocidade, pelo que tenta, desde logo, “matar” a jogada. Sem olhar a meios. Puxa a perna esquerda do brasileiro, que quase cai, mas recupera e orienta a corrida para a área contrária. Então Chiba volta a tentar. E a tentar. E a tentar… Por duas vezes atinge o tornozelo esquerdo do adversário, depois agarra-o pela camisola e puxa ostensivamente, pontapeia-o outra vez, lança-lhe ambas as mãos às costas. E nada. Imparável, Ronaldo sai disparado dali e encara o resto da defesa do Compostela.

Até o árbitro da partida reclamou uma dose de crédito por aquela jogada fantástica: “Podia ter apitado para marcar falta sobre ele uma série de vezes, mas deixei-o continuar uma e outra vez… meu Deus!”, desabafou Victor Esquinas Torres alguns anos mais tarde. Ronaldo abanou mas não caiu e, de forma quase inverosímil, parece ter aproveitado a energia dos empurrões para ganhar velocidade. Um a um, os defesas do Compostela ficam para trás, William faz a contenção já dentro da área, à espera de apoio. Ele sabe que está em apuros: em 1993, no Estádio da Luz, encontrou pela frente um menino de 16 anos num jogo particular contra o Cruzeiro e desabafou para o seu companheiro da defesa, Mozer, que estava ali um… “fenómeno”.

Três anos e meio depois, ei-lo que vem lançado na sua direcção. William resiste, marca a sua posição, de todos os companheiros que ficaram para trás – Passi, Fabiano, Bellido, Chiba, José Ramon – este último é o que consegue recuperar mais depressa e talvez consigam encurralar o “puro-sangue” que galopa para a baliza... Mas o que tem de ser tem muita força: indiferente à movimentação dos adversários, o jovem brasileiro passa a bola de um pé para outro, muda de direcção e finaliza para a direita de Fernando Peralta. “Achava que já tinha visto de tudo… Parece-me que fui o único jogador da equipa que ele não driblou!”, recorda o guarda-redes.

A realização televisiva mostra então a festa dos jogadores do Barcelona e depois dá imagens da bancada, onde os adeptos do Compostela estão de pé a aplaudir. Só então, em câmara lenta, recupera a sequência icónica de Bobby Robson virando costas ao campo, mãos na cabeça e expressão incrédula. “Não vão encontrar outro jogador que marque golos destes”, comentou o técnico inglês no final da partida. “Alguém, consegue, onde quer que seja, mostrar-me um jogador melhor?”

Ficou sem resposta. Porque Ronaldo, que na época seguinte se transferiria para o Inter, onde ganharia o cognome de “Fenómeno”, era realmente único. A partir dessa noite, o mundo rendeu-se ao seu talento. Com uma pequena excepção: “O golo do Ronaldo foi uma treta. Limitou-se a ir aos trambolhões por ali fora; se eu estivesse lá dentro tinha-lhe metido um cotovelo e logo se via o que acontecia”, sentenciou José María Caneda, presidente do Compostela. Provando, mais uma vez, que no futebol, como na vida, a beleza está nos olhos de quem vê.